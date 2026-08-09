Спецпоказ культовой мелодрамы Яна Самюэля «Влюбись в меня, если осмелишься». Картина впервые свела в кадре одну из самых известных пар современного французского кино — Гийома Кане и Марион Котийяр. На момент съёмок актёры, подобно героям фильма были лишь близкими друзьями, однако, спустя несколько лет после премьеры повторилась и историях их экранной любви. По сюжету, познакомившись ещё в детстве, Жюльен (Кане) и София (Котийяр) искали утешение от потерь и потрясений жизни, поочередно загадывая друг другу озорные задания. Став старше, выполненные «на слабо» пари парочки оказывались все более рисковыми и возмутительными, смущая как родных, так и окружающих. Игра Жюльена и Софии затянется на долгие годы, за время которых зритель не только станет соучастником их многочисленных авантюр, но и успеет испытать незабываемые эмоции, ведь фильм Яна Самюэля способен взволновать, растрогать и очаровать с самых первых минут. В оригинале лента носит название «Игры детей», предлагая публике подумать о том, взрослеем ли мы, влюбляясь, или, наоборот, возвращаемся в юность. Не пропусти одну из горячо любимых целым поколением зрителей романтических историй на большом экране. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Жюльен и София с раннего детства были близкими друзьями и постоянно играли в «слабо — не слабо». Им было очень весело, а окружающие устали от их шалостей. Когда они повзрослели, их игры перешли на новый уровень на грани закона, а их чувства подверглись первым серьёзным испытаниям.