Специальный показ одного из триумфаторов прошедшего этой весной Каннского кинофестиваля фильма Оливера Лаше «Сират». О фильме: Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне. Переезжая с места на место, они узнают о последнем, полумифическом рейве на границе с Мавританией. Выжженные земли и первобытный ландшафт пустыни станут отражением их страхов и надежд, и на фоне надвигающегося апокалипсиса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом... После показа пройдет обсуждение с Кириллом Артамоновым, кинокритиком и автором телеграм-канала «Усы Никандера», а также Кирой Голубевой и Марией Кордюковой из Cinemaholics. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами