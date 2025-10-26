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Спецпоказ «Сират»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ одного из триумфаторов прошедшего этой весной Каннского кинофестиваля фильма Оливера Лаше «Сират». Название картины отсылает к исламской легенде о мосте шириной тоньше человеческого волоса расположенном над преисподней, который в Судный день должны будут пройти все неупокоенные души по пути в Рай. Это история про беспокойного отца в исполнении испанского актера Серхи Лопеса , отправившегося на рейв в пустыню с целью найти пропавшую дочь. Когда надежд, как кажется, не остается, мужчина цепляется за возможность попасть на проходящую у границы Мавритании секретную вечеринку, где теоретически могла бы оказаться и девушка. Герой прибивается к группе тусовщиков и их последующее путешествие становится большим испытанием, как для души, так и тела каждого. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.

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