Специальный показ одного из триумфаторов прошедшего этой весной Каннского кинофестиваля фильма Оливера Лаше «Сират». Название картины отсылает к исламской легенде о мосте шириной тоньше человеческого волоса расположенном над преисподней, который в Судный день должны будут пройти все неупокоенные души по пути в Рай. Это история про беспокойного отца в исполнении испанского актера Серхи Лопеса , отправившегося на рейв в пустыню с целью найти пропавшую дочь. Когда надежд, как кажется, не остается, мужчина цепляется за возможность попасть на проходящую у границы Мавритании секретную вечеринку, где теоретически могла бы оказаться и девушка. Герой прибивается к группе тусовщиков и их последующее путешествие становится большим испытанием, как для души, так и тела каждого. Фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Настасья Горбачевская, автор, редактор Film.ru Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.