Фильм Клебера Мендонса Филью стал одним из лидеров актуального наградного сезона. Премьера картины прошла на Каннском кинофестивале, где «Секретный агент» удостоился призов за лучшую режиссуру и мужскую роль. Это злободневное переосмысление мрачного и параноидального периода в истории Бразилии, выполнено в традиции зрелищного жанрового кино, способного увлечь зрителей предельно далеких от локального политического контекста. В центре сюжета — бывший профессор (Вагнер Моура), отказавшийся от своего имени и прошлого в надежде избежать преследования. Судьба заносит его в город Ресифи, который станет для него тихим убежищем лишь ненадолго. «Секретная сеть» — стильная, напряженная и синефильская картина. Бывший кинокритик Клебер Мендонса Филью создал мастерский оммаж выдающимся политическим триллерам 70-х, не отказавшись при этом от собственной режиссерской индивидуальности. На грядущей церемонии Оскар фильм оказался сенсационно номинирован в четырех категориях. Показ пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит кинокритик Егор Москвитин. О фильме: Бразилия, 1977 год. Бывший профессор Марсело вынужден скрываться от властей, превратившись в человека без прошлого и будущего. Теперь его главная цель — вернуться в родной город, забрать маленького сына и начать новую жизнь. Но прошлое уже идёт по его следу. За Марсело охотятся наёмники, и каждый новый день — игра на выживание в мире тотальной слежки и страха.