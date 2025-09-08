Показ с обсуждением эксперта кинокритика Николая Корнацкого. Поговоришь, чем фильм напоминает пионерскую классику «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен», как Форману удаётся одновременно и смешить, и тревожить, а также почему МакМерфи — это дальний «родственник» другого персонажа Николсона, Джокера из бёртоновского «Бэтмена». «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана — экранизация бестселлера Кена Кизи о пациентах психиатрической клиники, вышедшая на экраны ровно 50 лет назад. Блестящий актерский ансамбль, дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического, рекордные 5 «Оскаров» в 5 главных номинациях — всё это делает «Пролетая над гнездом кукушки» вечной классикой, которую хочется пересматривать снова и снова. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами