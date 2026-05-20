Редкая для зрителя возможность погрузиться в нутро мира танцевального андеграунда и увидеть этот мир без прикрас. В центре истории семеро героев, увлечённых свободным творчеством. Каждый из них желает проявить себя на танцевальной сцене, обрести славу, но при этом не потерять собственную индивидуальность. Возможность заявить о себе выпадает вместе с предложением поучаствовать в масштабном документальном проекте. Но жизнь под объективом камер и сопутствующая ответственность вынудит каждого из танцовщиков задаться важными вопросами о своем предназначении. В картине продемонстрирована реальная субкультурная среда стритданса. Автором идеи «Пока небо смотрит» выступил известный в узких кругах хореограф Даниил Патлах. Премьера десятой по счету работы Романа Михайлова — режиссёра, драматурга и математика, вокруг творческих поисков которого за последние годы сформировался локальный культ почитателей — состоялась во внеконкурсной программе Московского Международного кинофестиваля, прошедшего в середине апреля.