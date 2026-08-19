Спец. показ психологической драмы Асгара Фархади «Параллельные истории». Премьера картины состоялась в основном конкурсе прошедшего весной Каннского кинофестиваля. Новая работа двукратного обладателя премии «Оскар» Асгара Фархади стала вольным переосмыслением шестой серии «Декалога» Кшиштофа Кеслёвского. Этот сюжет также широко известен в качестве «Короткого фильма о любви», будучи доработанным до полного метра самим польским классиком. Однако Фархади лишь отталкивается от фабулы Кеслёвского, создав многофигурную композицию, в которой находится место и пожилой писательнице, и группе специалистов по шумовому озвучанию, и бездомному мигранту, открывшему в себе страсть к литературе. Все эти герои объединены домами, расположенными на одной улице, — оказываясь жертвами собственного любопытства и страстей, они необратимо вмешиваются в жизни друг друга. Не упустите возможность увидеть в одном кадре безупречный актерский состав, представленный ведущими актерами современного французского кино, такими как Виржини Эфира, Пьер Нинэ, Изабель Юппер и Венсан Кассель. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдаёт за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.