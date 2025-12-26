Специальный показ нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Картина удостоилась «Золотого льва», высшей награды прошедшего осенью Венецианского кинофестиваля. Первая за шесть лет работа прославленного американского кинопоэта — портрет семейных уз в экстерьерах трех стран. Каждая из новелл, связана с новой географической точкой. Местом действия в картине выступает провинциальная глубинка на северо-востоке США, Дублин и Париж. Истории, не связанные друг с другом фактически, обладают связью неуловимой. В каждом из сегментов в разных вариациях разыгран один и тот же сюжет — дети навещают своих родителей. Брат и сестра (Адам Драйвер, Майем Биалик) совершают долгое путешествие чтобы увидеть рассеянного отца-отшельника (Том Уэйтс). Две сестры (Вики Крипс, Кейт Бланшетт) дежурно приезжают в гости к своей строгой писательнице-матери (Шарлотта Рэмплинг). И, наконец, брат и сестра (Индия Мур, Люка Сабба) встречаются, чтобы посетить квартиру своего детства. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс.