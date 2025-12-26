Спецпоказ «Отец мать сестра брат» с кинокритиком
Котельническая наб., 1/15
Начало:
Завершение:
900₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Специальный показ нового фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат». Картина удостоилась «Золотого льва», высшей награды прошедшего осенью Венецианского кинофестиваля. Первая за шесть лет работа прославленного американского кинопоэта — портрет семейных уз в экстерьерах трех стран. Каждая из новелл, связана с новой географической точкой. Местом действия в картине выступает провинциальная глубинка на северо-востоке США, Дублин и Париж. Истории, не связанные друг с другом фактически, обладают связью неуловимой. В каждом из сегментов в разных вариациях разыгран один и тот же сюжет — дети навещают своих родителей. Брат и сестра (Адам Драйвер, Майем Биалик) совершают долгое путешествие чтобы увидеть рассеянного отца-отшельника (Том Уэйтс). Две сестры (Вики Крипс, Кейт Бланшетт) дежурно приезжают в гости к своей строгой писательнице-матери (Шарлотта Рэмплинг). И, наконец, брат и сестра (Индия Мур, Люка Сабба) встречаются, чтобы посетить квартиру своего детства. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс.
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