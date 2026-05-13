Спецпоказ «Обсессия» с разбором фильма
Кутузовский пр-т 21
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
За неделю до выхода на российские экраны, в Пионере состоится спецпоказ современного романтического хоррора «Обсессия». Представит фильм куратор кинотеатра Виктор Прокофьев, а обсуждение проведёт Артём Ремизов — блогер и автор тг-канала «Ремизорро». Картина в интересной манере обновляет жанр фильма ужасов: главный герой с помощью волшебной палочки привораживает объект своих фантазий, которая впоследствии оказывается не просто влюблена в него, а буквально одержима. Будет показываться в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.
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