Картина стала полуночной сенсацией на Международном кинофестивале в Торонто, удостоившись восторженных отзывов американской прессы. Автор картины Карри Баркер — пример современного режиссёра, пришедшего в большое кино через интернет (как и постановщики «Закулисья реальности» или «Два, три, демон, приди!», других громких жанровых проектов последних лет). На протяжении долгого времени вместе со своей командой он выкладывал в сеть успешные комедийные скетчи. Достигнув успеха, Баркер перешёл к созданию короткометражных хорроров, повышенный зрительский интерес к которым и привлёк внимание продюсеров будущей «Обсессии». Рассказанная в фильме история может быть описана известной фразой — «бойтесь своих желаний». Главный герой «Обсессии» при помощи магической безделицы обращается к своему самому заветному желанию: чтобы подруга, в которую он уже давно влюблён, ответила взаимностью. Вскоре, они и правда начинают встречаться, вот только девушка оказывается одержима своими чувствами. Критики отмечают не только эффектную работу с жанром, благодаря которой картина с каждой сценой становится всё более безумной, но и нетипичный взгляд на темы отношений и созависимости. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киножурналист, главный редактор журнала «Синема Рутин» Ная Гусева. Безнадёжный романтик Беар давно и безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если её сломать, исполнится твоё заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро привходит конец. Парень замечает, что Ники буквально им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал.