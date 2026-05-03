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Спецпоказ «На гребне волны» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Показ классического криминального боевика Кэтрин Бигелоу «На гребне волны». Картина не только стала важным кинематографическим переживанием для нескольких поколений зрителей, но и оказала значительный вклад в массовую культуру. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Таинственная банда серфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

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