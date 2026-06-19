Уникальное погружение в историю моды последних десятилетий, будет продемонстрировано через призму узнаваемого стиля одного из самых важных мастеров современного подиума. Режиссёром проекта выступила обладательница премии Оскар, автор культовых «Трудностей перевода» София Коппола. Но, что даже важнее её уникальной авторской интонации — дружеские отношения с главным героем этого неигрового портрета Марком Джейкобсом. Многолетняя история знакомства, тянущаяся ещё с начала девяностых, позволяет добиться честного и искреннего взгляда на карьеру модельера. Особое место Коппола отводит контексту популярной культуры, большой вклад в развитие которой оказала, как режиссёр, так и сам Джейкобс. Впервые фильм был продемонстрирован в документальной секции Венецианского кинофестиваля, где удостоился тёплого приёма прессы, отметившей легкость повествования и способность растрогать зрителя. Помимо аспектов восприятия жизни и красоты, картина Копполы позволяет заглянуть в закулисье подготовки коллекции Джейкобса pret-a-porter сезона весна–лето — 2024. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит главный редактор раздела моды и культуры сайта Афиша Daily Наталья Сысоева. Неформальный портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна–лето — 2024, архивные съёмки Нью?Йорка 1970–90?х и доверительные разговоры в фильм?эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир.