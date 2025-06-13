Специальный сеанс короткометражных работ Дэвида Линча с вступлением и послесловием от актёра Петра Скворцова. С мужскими головами происходит что-то нехорошее под звуки сирены («Шесть мужчин тошнит»). Девочке снится кошмар про буквы («Алфавит»). Мальчик выращивает из семечка старушку («Бабушка»). Женщина с ампутированными ногами пишет письмо («Безногая»). Где-то на Диком Западе на ранчо появляется щеголь из Франции («Ковбой и француз»). Ты увидишь короткометражки, созданные в разное время — от анимационных студенческих опытов конца 60-х и до периода, когда Линч уже стал звездой. Программа: – «Шестеро заболевают» (1967). 4 мин; – «Алфавит» (1968). 4 мин; – «Бабушка» (1970). 34 мин; – «Безногая» (1974). 9 мин; – «Ковбой и француз» (1988). 26 мин.