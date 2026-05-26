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Спецпоказ «Караваджо: Экстаз Марии Магдалины» с искусствоведом

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

1610 год. Помилованный папой Караваджо возвращается из Неаполя в Рим, но по дороге умирает при загадочных обстоятельствах. Три картины, находящиеся при нём, бесследно исчезают. В их числе «Экстаз Марии Магдалины» – шедевр мастера, в последующие столетия известный только по копиям. Сейчас, спустя 400 лет, ведущие специалисты по творчеству Караваджо считают, что оригинал, возможно, найден – в скромной частной коллекции в Центральной Италии. Расследуя подлинность картины и сложные обстоятельства её создания и пропажи, этот документальный фильм восстанавливает трагическую судьбу Караваджо и факты последних лет его жизни и проливает свет на уникальные архивные материалы и технику произведений мастера. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит искусствовед и старший научный сотрудник Отдела искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. Пушкина Анна Познанская. Пропажа и обретение шедевра главного бунтаря итальянского барокко.

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