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Спецпоказ «Гуру»

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

«Гуру» знаменует творческое воссоединение режиссёра Яна Гозлана и актёра Пьера Нинэ («Граф Монте-Кристо»), которые ранее работали над созданием культового фильма «Чёрный ящик». Параноидальной и напряженной истории о расследовании авиакатастрофы, истинные предпосылки которой приводят главного героя к самым неожиданным и опасным выводам. За счёт сарафанного радио лента добилась сенсационного успеха во Франции, став важным сигналом к восстановлению национального кинопроката после пандемии. Обрёл популярность «Чёрный ящик» и среди российских зрителей. Спустя несколько лет Гозлан и Нинэ приумножили этот триумф с «Гуру», предложив аудитории заглянуть в закрытое сообщество лайф-коучей. В фокусе режиссёра оказывается не только взаимодействие подобных тренеров с публикой посредством ярких и эффектных концертных выступлений, но и тревожная изнанка индустрии. Идея картины принадлежит самому Нинэ, который давно интересовался миром тренингов личностного роста. В «Гуру» обозначены вопросы границ между нарциссизмом и мессианством, манипуляцией и мотивацией. Завораживает и авторский взгляд Гозлана, сочетающего в себе жанровые традиции Альфреда Хичкока и Дэвида Финчера. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями приглашённый гость. Матье Вассер — стремительно набирающий популярность харизматичный коуч по личностному росту и взаимоотношениям. Его успех будоражит массы и одновременно вызывает беспокойство у окружающих. Матье не подозревает, что тайный враг готовит ему испытание, способное разрушить его жизнь. Сможет ли кумир миллионов выйти победителем в самой опасной игре в своей жизни.

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