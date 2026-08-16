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Спецпоказ «Электрический поцелуй» с кинокритиком

Кинотеатр «Иллюзион»
Котельническая наб., 1/15

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Специальный показ романтической ретро-комедии Пьера Сальвадори «Электрический поцелуй». Картина торжественно открыла прошедшей весной 79-й Каннский кинофестиваль, удостоившись высоких оценок французской прессы. Эта остроумная история о любви и смерти начинается с ярмарки, на которой, волею несчастного случая, пьющий художник Антуан (Пио Мармай) принимает за экстрасенса участницу цирковой труппы Сюзанну (Анаис Демустье). Соблазнившись большими деньгами, девушка вживается в роль медиума, изображая общение с духом умершей возлюбленной щедрого клиента. Вскоре встречи между Антуаном и Сюзанной начинают принимать головокружительный оборот для героев. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Париж, 1928 год. После смерти жены талантливый художник Антуан теряет вдохновение. В поисках утешения он обращается к медиуму, не подозревая, что за голосом из потустороннего мира скрывается Сюзанна — находчивая мошенница из бродячего цирка. Пока искусно разыгранный обман возвращает Антуану желание творить, Сюзанна неожиданно влюбляется в того, кого водит за нос.

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