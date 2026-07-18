Специальный показ нового фантасмагорического триллера Николаса Виндинга Рефна «Её личный ад». Это первая полнометражная работа прославленного датского постановщика за последние десять лет. По признанию самого Рефна, незадолго до съёмок пережившего клиническую смерть, его рефлексия на тему этого травмирующего опыта сформировала как визуальное, так и идейное воплощение «Её личного ада». На экране ты увидишь атмосферное, завораживающее переживание автора, полное тревожных и впечатляющих образов. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рождённый болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и её подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство друг с другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно нашёл одну из девушек.