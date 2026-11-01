Первый показ легендарного «Дневника Бриджит Джонс» накануне перевыпуска в реставрации 4K, изготовленной к 25-летию фильма. Вступительное слово подготовит киновед и куратор Пионера Виктор Прокофьев, а после показа картину обсудит редактор Афиши Daily Аля Александрова. «Дневник Бриджит Джонс» режиссёра Шэрон Магуайр по бестселлеру Хелен Филдинг — одна из самых узнаваемых и оригинальных романтических комедий 2000-х с Рене Зеллвегер, Хью Грантом и Колином Фёртом в главных ролях. Британские ромкомы ранних нулевых — почти самостоятельный жанр, где к любовному сюжету подключались современные идеи, смелый юмор, авантюра и дух праздника. «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь», «Ноттинг Хилл», «Всё возможно, детка» заявились как пионеры кинематографа 21-го века, где главным героям была свойственна эксцентричность, а хэппи-энды образовались из очаровательных неловких сцен. По традиции Пионера — с первого и до праздничных сеансов, «Дневник Бриджит Джонс» будет показываться в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.