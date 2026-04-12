«Дневная красавица» не только определила эпоху, но и повлияла на дальнейшее развитие киноязыка — история добропорядочной женщины, которая ведёт противоречивую двойную жизнь, неоднократно цитировалась и служила источником вдохновения для кинематографистов будущих поколений. Цель создать нечто прекрасное из ненавистного, оказалась затруднена сложными отношениями постановщика с Катрин Денев. Бунюэль считал, что продюсеры навязали ему работу с актрисой и без смущения высмеивал её ханжество на площадке. Денёв, в свою очередь жаловалась на дискомфорт и несчастье пережитые во время съёмок. Конфликтность, тем не менее не помешала этому дуэту через несколько лет вновь поработать вместе над «Тристаной». А завораживающий образ «Дневной красавицы», воплощенный Денёв в этом фильме, стал её визитной карточкой на долгие годы. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс. Жена добропорядочного буржуа Северина ведёт двойную жизнь. Дама из «приличного общества» ежедневно работает в доме терпимости мадам Анаис. В Северину влюбляется молодой и красивый гангстер Марсель. И никто из её близких даже не догадывается о том, как Северина проводит свои дни.