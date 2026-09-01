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Спецпоказ: «Девочки учатся бриться» и встреча с творческой группой

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В Пионере будет показан последний летний фильм этого сезона — драмеди «Девочки учатся бриться». Картина про нежные 90-е, снятая в Калининграде, с Катей Кузьминой, Машей Раскиной, Анастасией Красовской, Любовью Толкалиной и Ириной Пеговой, участвовала в конкуре дебютов фестиваля Короче–2026. После показа пройдёт обсуждение с ведущими актрисами и режиссёром Ольгой Панкратовой — ранее работавшей в документальном кино («SOLO», «Да, Шеф!», «Филонов»). Поговорят о ностальгии по нулевым, как благотворно пережить подростковый период, о съёмках в Калининграде и танцах в кадре. Во время обсуждения творческая группа подарит гостям премьеры 15 наборов с ностальгическим подарками. Конец девяностых и начало нулевых оказались переломными для поколений: взрослые теряли ориентиры, а молодые познавали себя вопреки — сюжет в трёх интерпретациях разворачивается среди героинь картины «Девочки учатся бриться». Дерзкая Миша бунтует через танцы и любовные перипетии, целеустремлённая Агния держит курс на столицу, а робкая Тая соглашается на брак с иностранцем в угоду родителям.

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