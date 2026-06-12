Специальный показ новой биографической драмы культового британского режиссёра Дэнни Бойла «Чернила». В начале осени картина с успехом открыла 83-й Венецианский кинофестиваль, удостоившись хорошей прессы и здоровой дискуссии о судьбах журналистики в актуальную цифровую эпоху. «Чернила» знаменуют возвращение Дэнни Бойла к формалистским и дерзким маленьким фильмам, неповторимая интонация которых прославила его в 90-х и 00-х. После премьеры сентиментальной комедии Yesterday в 2019-м году режиссёр посвятил несколько лет работе над сериалами и реанимации франшизы «28 дней спустя». На этот раз в фокусе Бойла — знаменательный для истории современной Великобритании феномен возникновения таблоидов. По сюжету в 1969-м году австралийский медиамагнат Руперт Мердок (Гай Пирс) покупает газету The Sun и нанимает талантливого журналиста и редактора Ларри Лэмба (Джек О’Коннелл) навязать борьбу абсолютному рекордсмену тиражей изданию The Mirror. Для того, чтобы взять верх в этой журналистской схватке, герою не только приходится собрать команду лучших акул пера, но и найти новые, порой совершенно рисковые и возмутительные методы воздействия на читателей. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс.