ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Специальный показ. Здесь был Юра

Третьяковская галерея
Лаврушинский пер., 10

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В 30 лет Олег и Серёга все ещё мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде Юры, родного дяди Олега, – 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра. Фильм демонстрируется на русском языке. После показа пройдёт паблик-ток «Особый» человек в искусстве как образ, зритель и участник культурного процесса» в партнерстве с Центром лечебной педагогики «Особое детство».

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста