Специальный показ. Здесь был Юра
Лаврушинский пер., 10
Начало:
Завершение:
450₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
В 30 лет Олег и Серёга все ещё мечтают стать рок-звездами. Они играют в малоизвестной группе, живут в коммуналке и готовятся к важному выступлению на локальном фестивале. Накануне концерта на них сваливается неожиданная забота в виде Юры, родного дяди Олега, – 50-летнего мужчины с ментальными особенностями, которого парни ни на минуту не могут оставить без присмотра. Фильм демонстрируется на русском языке. После показа пройдёт паблик-ток «Особый» человек в искусстве как образ, зритель и участник культурного процесса» в партнерстве с Центром лечебной педагогики «Особое детство».
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