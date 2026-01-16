В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает того, кто всё ещё способен мечтать. Его иллюзии опасны — они заражают реальность, принося в мир боль и хаос. Но вместо того чтобы остановить его, она решает помочь ему продолжить путешествие по мирам и времени. После показа пройдет обсуждение с Кириллом Артамоновым, кинокритиком, автором Film.ru, КИНОТВ и тг-канала Усы Никандера. Фильм демонстрируется на китайском языке с русскими субтитрами