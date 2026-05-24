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Специальный показ. Пока небо смотрит

Третьяковская галерея
Лаврушинский пер., 10

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Андерграундные танцоры — Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина — занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придётся ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца. Перед показом состоится перформанс-танец Арсения Белова.

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