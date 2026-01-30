Специальный показ нового фильма классика «берлинской школы» Кристиана Петцольда «Отражения №3». Это красивая и печальная история о потере, и её преодолении, главную роль в которой исполнила муза режиссёра актриса Паула Бер. Название фильма отсылает к пьесе «Барк на берегу океана», входящей в фортепианный цикл великого композитора Мориса Равеля. Опираясь на одно из ключевых произведений французского импрессиониста, Пецольд также создаёт совершенно невесомую и музыкальную по ритму картину, состоящую из впечатлений, чувств и эмоций. По сюжету, находящаяся в личностном кризисе пианистка Лора, попадает в автокатастрофу. Её парень гибнет, а сама девушка, пребывая в шоке, не возвращается обратно в большой город, а остаётся в ближайшем сельском доме, под присмотром заботливой Бетти. Однако, и хозяйка, и это место хранит большую семейную тайну. А Лора оказывается нужна Бетти даже больше, чем можно предположить. «Отражения № 3» впервые были показаны на Каннском кинофестивале в престижной программе «Двухнедельник режиссёров», удостоившись тёплого приема со стороны прессы. Для одного из важнейших современных режиссеров Германии Петцольда это уже четвертое сотрудничество с Паулой Бер — за их совместную работу в фильме «Ундина», актриса удостоилась приза Берлинского кинофестиваля. Показ пройдёт на языке оригинала с русскими субтитрами. Фильм представит и обсудит со зрителями киновед и кинокритик Антон Фомочкин, автор сайтов SRSLY, Кино ТВ и Сеанс.