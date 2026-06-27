Специальный показ: «Отец мать сестра брат»
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
650₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Три истории об отношениях между взрослыми детьми и их родителями в США, Ирландии и Франции. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
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