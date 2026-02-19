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Специальный показ: «Колхандра»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 12+
Кино

Про событие

Двенадцатилетняя Аглая мечтает снять фильм по своему собственному роману о волшебной стране Колхандра. На летних каникулах в деревне она собирает соседских детей и превращает их в любительскую съемочную группу. Вместе они ищут локации, придумывают костюмы и вживаются в роли. Но вскоре Аглая понимает: оживить сказку в реальности куда сложнее, чем просто её придумать. После показа пройдёт обсуждение с Кириллом Верхозиным, режиссёром фильма.

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