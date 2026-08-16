Одиннадцать встреч, одиннадцать разговоров и бесконечные чашки кофе с сигаретами. Музыканты, актёры, родственники, друзья и незнакомцы обсуждают на первый взгляд случайные темы — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы… После показа пройдёт обсуждение с Анной Персиковой, сценаристом, редактором и выпускницей Московской школы кино, куратором программы «Сценарист сериала» в МШК, и Златой Лещук, выпускницей программы «Практическая кинокритика» и автором телеграм-канала «Злата смотрит». Спикеры разберут особенности структуры фильма, состоящего из 11 независимых, но связанных между собой новелл через общие темы и неловкие абсурдные диалоги. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.