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Специальный показ: «Кофе и сигареты»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Одиннадцать встреч, одиннадцать разговоров и бесконечные чашки кофе с сигаретами. Музыканты, актёры, родственники, друзья и незнакомцы обсуждают на первый взгляд случайные темы — от катушек Теслы и Парижа 1920-х до нетрадиционной медицины и обратной стороны славы… После показа пройдёт обсуждение с Анной Персиковой, сценаристом, редактором и выпускницей Московской школы кино, куратором программы «Сценарист сериала» в МШК, и Златой Лещук, выпускницей программы «Практическая кинокритика» и автором телеграм-канала «Злата смотрит». Спикеры разберут особенности структуры фильма, состоящего из 11 независимых, но связанных между собой новелл через общие темы и неловкие абсурдные диалоги. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.

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