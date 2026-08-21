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Специальный показ: «Грация / La grazia»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить её вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Общество и окружение замерли в напряженном ожидании. После показа пройдёт обсуждение с Никитой Ганькиным и Евгением Горяиновым, кураторами программы «Звукорежиссура в кино и саунд-дизайн»в Московской школе кино, которые разберут, как звукорежиссёр выстраивает пространство фильма и создаёт единый эмоциональный ритм картины через шумы, электронную музыку и тишину. Фильм демонстрируется на итальянском языке с русскими субтитрами.

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