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Специальный показ: «Другие»

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Грейс прячет своих детей в уединенном особняке на острове, где семейство дожидается окончания Второй мировой войны. Войны, с которой должен вернуться муж Грейс. Её дочь и сын страдают странным заболеванием, они не выносят прямого дневного света. Когда в доме появляются трое новых слуг, им приходится соблюдать правила: все комнаты всегда должны быть в полумраке, и нельзя открывать дверь, пока не заперта предыдущая. Но мерному течению жизни дома вскоре приходит конец — некая потусторонняя сущность пытается нарушить заведенный порядок. Фильм представит Иван Афанасьев, кинокритик, писатель, сценарист, режиссёр. Автор изданий «Правила жизни», The City, «Кинопоиск», «Большой город», «КиноТВ» и других. Фильм демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами

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