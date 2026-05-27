Кинопоказ и открытая запись подкаста с участниками съёмочной команды фильма «Пока небо смотрит» и представителями фестиваля Context. Diana Vishneva. Андерграундные танцоры — Алиса, Арсений, Степан, Тимур, Кирилл, Леша и Кристина — занимаются свободным творчеством. Мечтают получить признание, но остаться верными себе. Однажды им выпадает шанс перевернуть игру: принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придётся ответить на вопрос, зачем они танцуют — ради популярности или по зову сердца. Паблик-ток о современной танцевальной культуре и открытая запись подкаста: Поговорят о том, почему важнее не то, как человек двигается, а что им движет. Обсудят, где проходит грань между коммерцией и андерграундом, и совместимы ли эти вещи? Где заканчивается искусство и начинается бизнес? И действительно ли андерграунд, как сказал один из героев фильма «Пока небо смотрит», это как вера в Бога? Спикеры: Даниил Патлах, танцовщик, хореограф, соавтор идеи и креативный продюсер фильма «Пока небо смотрит» Арсений Белов, танцовщик, актёр фильма «Пока небо смотрит» Филип Мильштейн, танцовщик, актёр и креативный продюсер фильма «Пока небо смотрит» Артем Хромых, танцовщик, хореограф, репетитор труппы Context Ларан, перформер, хореограф, музыкальный продюсер, куратор кинолаборатории для операторов и танцовщиков Context х Центр «Зотов». Модератор обсуждения — Татьяна Элькина, ведущая КИНОТВ