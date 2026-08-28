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Спец. показ: «Изгой» + обсуждение

Кинотеатр «Пионер»
Кутузовский пр-т 21

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Первый показ испанского фестивального хита «Изгой» с Марио Касасом в главной роли. Сеанс проведёт испанист Татьяна Пигарёва — кандидат филологических наук, искусствовед и руководитель отдела культуры Института Сервантеса в Москве. Одна из ведущих российских экспертов в испанской культуре порассуждает об отстранении героя от традиций родной страны и проявлении их элементов в устройстве новой жизни. «Изгой» — история молодого мужчины, который после матча испанской сборной, выбрасывает свой паспорт и остаётся в неведомых ему Нидерландах. Среди чужаков, нерегулярной подработки и незнакомого языка, герой познаёт себя фактически «ab ovo» — с чистого листа.

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