Первый показ проведут куратор Пионера Виктор Прокофьев и кинокритик Максим Семёнов и расскажут, как культовый роман Эмили Бронте экранизировался в разных десятилетиях, что принципиального выделяет в своей адаптации «Грозового перевала» Андреа Арнольд — лауреатка Оскара и Канн ранних нулевых и постановщица сериала «Большая маленькая ложь». Этот роман Эмили Бронте экранизировался мастодонтами авторского кино XX века — за его постановку брались Уильям Уайлер, Луис Бунюэль, Жак Риветт, Питер Козмински, а на главные роли приглашались суперзвёзды Лоренс Оливье и Мерл Оберон, Жюльет Бинош и Рэйф Файнс, Тимоти Далтон, Массимо Джиротти, Том Харди, Джейкоб Элори и Марго Робби. В своей версии Арнольд принципиально отдаёт предпочтение дебютантам, за реквизитом обращается в национальные музеи Великобритании, меняет названия поместий и преимущественно снимает на натуре со своим постоянным оператором Робби Райаном, который впоследствии снимет главные американские фильмы Йоргоса Лантимоса и картины позднего периода Кена Лоуча. Первый и последующие сеансы «Грозового перевала» в Пионере демонстрируются по традиции кинотеатра в оригинале: на английском языке с русскими субтитрами.