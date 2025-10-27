Ты бы хотел, чтобы зверушки вдруг заговорили? Чтобы твоя кошечка поделилась, как скучает по тебе, пока тебя нет дома? Увы, эти истории совсем не про это. Они расскажут, как восстают древние тени в глубинах души, а звериные когти достают наружу всё самое сокровенное. Здесь звери говорят человеческими голосами и наоборот. О чём не решился бы рассказать человек, но поведает летучий мышь? Что в полумраке ловят кошачьи когти? А может корова переживать за своё будущее? Эти истории написаны зверями про людей. Ты готов узнать, какой зверь затаился внутри тебя?