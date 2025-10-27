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Зверушкины истории

Театр Циники, 3-й Сыромятнический переулок, 3/9с1

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 4000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Ты бы хотел, чтобы зверушки вдруг заговорили? Чтобы твоя кошечка поделилась, как скучает по тебе, пока тебя нет дома? Увы, эти истории совсем не про это. Они расскажут, как восстают древние тени в глубинах души, а звериные когти достают наружу всё самое сокровенное. Здесь звери говорят человеческими голосами и наоборот. О чём не решился бы рассказать человек, но поведает летучий мышь? Что в полумраке ловят кошачьи когти? А может корова переживать за своё будущее? Эти истории написаны зверями про людей. Ты готов узнать, какой зверь затаился внутри тебя?

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