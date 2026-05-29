Это спектакль — погружение, основанный на русской народной сказке «Пёрышко Финиста ясного сокола» и античном мифе «Амур и Психея». В темноте сможешь ясно увидеть, что сокрыто за сказочными, мифологическими образами, а также пройдёшь маршрутом, заложенным в обоих сказаниях. Такие путешествия удивительным образом формируют нашу жизнь, если не убояться испытаний, уготованных самой Любовью. В спектакле — инициации «Весть о Финисте» предлагают отправиться в путешествие в сопровождении опытных сказочников, пройти «испытания» и, возможно, побывать на брачном пиру.