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Спектакль в темноте. Весть о Финисте

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Это спектакль — погружение, основанный на русской народной сказке «Пёрышко Финиста ясного сокола» и античном мифе «Амур и Психея». В темноте сможешь ясно увидеть, что сокрыто за сказочными, мифологическими образами, а также пройдёшь маршрутом, заложенным в обоих сказаниях. Такие путешествия удивительным образом формируют нашу жизнь, если не убояться испытаний, уготованных самой Любовью. В спектакле — инициации «Весть о Финисте» предлагают отправиться в путешествие в сопровождении опытных сказочников, пройти «испытания» и, возможно, побывать на брачном пиру.

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