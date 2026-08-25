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Свидание на особых условиях

«Петрович»: клуб-ресторан
Мясницкая улица, 24/7с3

Начало:

Завершение:

от 2500₽ до 5500₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Спектакль в ресторане. Театральное представление в клубе-ресторане «Огород», где можно наслаждаться ужином и выступлением. События развиваются на сцене, у столиков и у бара. В наше время найти достойного мужчину для женщины чрезвычайно сложно, также как и для мужчины встретить свою «даму сердца». Старые подходы устарели, а современные слишком рискованны. Однако главная героиня решается на авантюрный и рискованный шаг – она знакомится с мужчиной в интернете и организует свидание под особыми условиями. Могут ли отношения, начавшиеся с обмана, привести к настоящим чувствам? Это практически невозможно, но шанс все же существует, при условии, что рядом будет верная подруга, и он будет именно тем, кто умеет и хочет любить, именно того ты искала! Длительность – 2 часа 30 минут с антрактом.

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