Театр в ресторане, когда ты можешь ужинать и наслаждаться спектаклем. Действие происходит за столиками, на сцене, у бара. В современном мире женщине найти достойного мужчину крайне сложно, да и мужчине встретить «даму сердца» тоже нелегко. Старые варианты уже не работают, а современные сильно рискованные. Но главная героиня решается на этот авантюрный и рискованный шаг – знакомство с мужчиной в интернете. Она назначает свидание. На особых условиях... Могут ли отношения, начавшиеся с обмана, привести к большому и светлому чувству? Это практически невозможно, но шанс всё-таки есть. Только если будут соблюдены два условия: рядом будет верная подруга, а он тот, который хочет и умеет любить, и ты искала именно его! Продолжительность – 2 часа 30 минут с антрактом.