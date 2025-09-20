Спектакль, помогающий исследовать своё прошлое. Зрителю предстоит наблюдать одновременно и за героями и за самим собой, чтобы повлиять на сценарий спектакля и на историю своей жизни. На каждый спектакль приглашают нового эксперта, поэтому каждый раз это новый взгляд на историю. О спектакле: «Путешественница Полина, останавливается проездом в небольшом поселении. Осматривая окрестности, она попадает в местный дом культуры, где знакомится с молодым сценаристом. Парень пишет сценарий для нового фильма, в сюжете которого, Полина узнает подробную историю своей жизни». Автор сценария и режиссёр Павел Чвилёв — Студия 818. Спектакль-тренинг представляет из себя одноактную, камерную постановку, в жанре психологическая драма, с двумя главными героями. После завершения спектакля, проходит обсуждение зрителей с экспертами. Каждый новый эксперт, раскрывает историю спектакля, с точки зрения своих профессиональных навыков и знаний. В спектакле заложен иммерсивный аспект, в процессе обсуждения, эксперт и зрители могут предложить дополнить или изменить сценарий. Эксперт: Константин Саркисян — executive-коуч, бизнес идеолог, психолог, автор трилогии «Конституция Мира», режиссёр.