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Спектакль-тренинг «Эффект наблюдателя»

Музей-театр «Булгаковский Дом»
ул. Большая Садовая, дом 10

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Спектакль, помогающий исследовать своё прошлое. Зрителю предстоит наблюдать одновременно и за героями и за самим собой, чтобы повлиять на сценарий спектакля и на историю своей жизни. На каждый спектакль приглашают нового эксперта, поэтому каждый раз это новый взгляд на историю. О спектакле: «Путешественница Полина, останавливается проездом в небольшом поселении. Осматривая окрестности, она попадает в местный дом культуры, где знакомится с молодым сценаристом. Парень пишет сценарий для нового фильма, в сюжете которого, Полина узнает подробную историю своей жизни». Автор сценария и режиссёр Павел Чвилёв — Студия 818. Спектакль-тренинг представляет из себя одноактную, камерную постановку, в жанре психологическая драма, с двумя главными героями. После завершения спектакля, проходит обсуждение зрителей с экспертами. Каждый новый эксперт, раскрывает историю спектакля, с точки зрения своих профессиональных навыков и знаний. В спектакле заложен иммерсивный аспект, в процессе обсуждения, эксперт и зрители могут предложить дополнить или изменить сценарий. Эксперт: Константин Саркисян — executive-коуч, бизнес идеолог, психолог, автор трилогии «Конституция Мира», режиссёр.

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