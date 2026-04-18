Если при слове «театр» ты невольно морщишься и вспоминаешь скучные постановки на 3 часа, расслабься — театр может быть совсем другим! Это не спектакль в привычном смысле: здесь нет главного героя и сюжета. Спектакль состоит из скетчей, в которых актеры приземляют театральные жанры и смеются над клише. Здесь будет всё: цензура, реклама, труп, российская эстрада и даже импровизация.