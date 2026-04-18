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Комедия о театре

На Страстном
Страстной б-р, 8А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 6700₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное

Про событие

Если при слове «театр» ты невольно морщишься и вспоминаешь скучные постановки на 3 часа, расслабься — театр может быть совсем другим! Это не спектакль в привычном смысле: здесь нет главного героя и сюжета. Спектакль состоит из скетчей, в которых актеры приземляют театральные жанры и смеются над клише. Здесь будет всё: цензура, реклама, труп, российская эстрада и даже импровизация.

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