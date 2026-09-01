Спектакль-хоррор. Острое, страшное, жуткое и мистическое! Настоящий хоррор, но в то же время это отчаянно-нежные человеческие истории, в которых абсолютно открытые и безусловные, почти сказочные сердечность и сентиментальность звучат как вызов нашему обезумевшему миру, забывшему, что такое любовь. Тексты Петрушевской настолько необычны, что трудно определить их жанр. Что это? Сказки? Притчи? Или стихотворения в прозе, завораживающие своей жуткой красотой? Создатели спектакля говорят, что это музыка. И музыкой полон спектакль. Режиссёр, композитор и замечательные актрисы творят на сцене эту музыку из слов, ритмов, звуков, взглядов, смыслов. Три актрисы (три ведьмы или три ангела?) и великолепные скрипка и фортепиано. О чём же они рассказывают? О пути, который проходим все мы, одинокие, слабые, измученные, не верящие никому. О пути через мрак и отчаяние, через неверие и пустоту. И о том, что мы можем выбраться к свету, потому что всегда есть Кто-то, кто любит нас и хочет нас утешить. «Одна девушка вдруг оказалась на краю дороги зимой в незнакомом месте, мало того, она была одета в чьё-то чужое чёрное пальто…» «Гигиена» и « «Чёрное пальто» - эти два рассказа входят в сборник «ужастиков» Людмилы Петрушевской, великой пани Люси. Продолжительность: 1 час. 2 сентября спектакль пройдёт в 18:00 и 20:00, удобное время сможешь выбрать при покупке билета.