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Добрый человек из Сычуани

Арт-центр ИСИ, Берсеневская наб., 8с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Экспериментальная классика в нео-китайском стиле: авторские зонги и музыкальные номера, монологи на немецком и стендап про аборт в сочетании с драмой о доброй проститутке. Флагманский проект независимого театра «ТЭТ» по пьесе немецкого драматурга Б. Брехта о том, как оставаться человеком в самых жестоких реалиях.

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