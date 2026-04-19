Экспериментальная классика в нео-китайском стиле: авторские зонги и музыкальные номера, монологи на немецком и стендап про аборт в сочетании с драмой о доброй проститутке. Флагманский проект независимого театра «ТЭТ» по пьесе немецкого драматурга Б. Брехта о том, как оставаться человеком в самых жестоких реалиях.