Российская версия международного проекта музыкальной импровизации (автор идеи — Dov Balu Rosen, Израиль, Тель-Авив) выделяется своей уникальной концепцией: музыканты играют и поют с завязанными глазами, в то время как дирижёр руководит оркестром с помощью палочек. Дирижёр подаёт музыкантам знаки, когда начинать играть, когда останавливаться и когда солировать, касаясь каждого участника оркестра согласно обозначенным заранее правилам. Основная идея проекта — эксперимент в новой форме оркестровой импровизации, где все музыканты объединены общим условием: они не могут видеть ни друг друга, ни дирижёра, что позволяет им полностью сконцентрироваться на звуке. Этот эксперимент, как отмечают сами участники оркестра, выводит их на новый уровень чувственного восприятия и рождает настоящую музыку момента. Подобные концерты — это вереница историй, захватывающая слушателя непредсказуемостью развития сюжета. У каждого выступления проекта своя общая тема, вокруг которой импровизируют музыканты. Тема этого концерта Musici fabulae — это значит, что зрители услышат музыкальные рассказы — необычные и ироничные истории из артистической практики оркестрантов — настоящие и вымышленные. Лучшие импровизаторы Москвы и Санкт-Петербурга встретятся на одной сцене, чтобы создать поистине современную музыку, которая звучит только здесь и сейчас и никогда не повторится вновь!