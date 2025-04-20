Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать пасхальную корзину своими руками. Размер: 30-40 см с любым дизайном. Для осуществления твоих идей в студии есть множество корзин и другого декора. В ходе мастер-класса ты подберёшь подходящие цвета для корзины, научишься работать с декором и подбирать цветовую палитру, подходящую твоему видению. После окончания мастер-класса ты заберёшь свою корзину домой (корзина и декор, пасхальный фарфоровый зайчик — всё входит в стоимость мастер-класса).