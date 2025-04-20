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Создание Пасхальной корзины

Шарикоподшипниковская улица, 22

Начало:

Завершение:

5500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс, на котором ты сможешь сделать пасхальную корзину своими руками. Размер: 30-40 см с любым дизайном. Для осуществления твоих идей в студии есть множество корзин и другого декора. В ходе мастер-класса ты подберёшь подходящие цвета для корзины, научишься работать с декором и подбирать цветовую палитру, подходящую твоему видению. После окончания мастер-класса ты заберёшь свою корзину домой (корзина и декор, пасхальный фарфоровый зайчик — всё входит в стоимость мастер-класса).

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