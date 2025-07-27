На мастер-классе ты погрузишься в творчество и сможешь заглянуть внутрь себя, ощутить вдохновение и уверенность в своих силах — всё это в атмосфере искусства, тепла и волшебства. Встреча начнётся с маленького, но значимого ритуала: ты напишешь письмо в будущее, где сможешь запечатлеть желания или послания себе через год. Затем, используя образы, краски и слова, ты перенесёшь своё внутреннее намерение на холст, создавая персональную картину-аффирмацию — визуальное напоминание о своих целях, чувствах и мечтах. Ведущая – Кристина Елькина, художница с более чем 12-летним опытом и преподаватель, вдохновляющий на творчество и самовыражение. На своих мастер-классах она делится не только профессиональными знаниями и техниками, но и особым отношением к искусству как к способу самопознания и внутренней трансформации.