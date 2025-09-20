Приходи на фирменный мастер-класс по созданию интерьерной картины с использованием золотой плёнки — потали. За 3 часа ты создашь произведение, которое украсит дом или станет подарком. С идеями, если что, помогут. В процессе занятия ты: — познакомишься с техникой работы с золотом в живописи. — шаг за шагом создашь готовую картину под руководством художниц. — проведёшь время в творческой атмосфере. Все материалы включены.