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Создание интерьерной картины с поталью

Арт-кластер «Творческие Люди», Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Приходи на фирменный мастер-класс по созданию интерьерной картины с использованием золотой плёнки — потали. За 3 часа ты создашь произведение, которое украсит дом или станет подарком. С идеями, если что, помогут. В процессе занятия ты: — познакомишься с техникой работы с золотом в живописи. — шаг за шагом создашь готовую картину под руководством художниц. — проведёшь время в творческой атмосфере. Все материалы включены.

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