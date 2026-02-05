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Создаём уникальные духи

MakeUp Kitchen
Автозаводская улица, 21к1

Начало:

Завершение:

5990₽
Возраст 18+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по созданию духов со слепой дегустацией ароматов. Забудь всё, что ты знала о духах, и доверься себе — ты попробуешь вслепую, не зная названий ароматов, а потом соберёшь из нот свою уникальную формулу. Это может быть аромат медленного утра на веранде с видом на море. Или запах хрупкого спокойствия перед важным шагом. Или вечернего «я тебя жду» в самых красивых духах, которые ты когда-либо носила. Ты сама решишь, что будет звучать на тебе. В стоимость мастер-класса входит: — Погружение в аромагию — узнаешь, как устроены ароматы, что такое верхние, сердечные и базовые ноты, и услышишь удивительные факты о мире запахов, о которых точно не рассказывают в магазинах. — Слепая дегустация — ты выбираешь только по ощущениям, не зная названий и не видя флаконов. — Создание формулы: подбор нот, работа с основой, баланс композиции. — Разлив аромата в флакон (15 мл), который ты заберёшь с собой.

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