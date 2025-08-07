На мастер-классе ты сможешь научиться плести украшения для волос из бусин, камней, ниток и другой необычной фурнитуры. В индийской культуре эти украшения считаются оберегами, приносящими удачу и благополучие. Если лула расплетается, это означает, что твоё желание скоро сбудется! Ты вплетёшь в свои волосы горячее солнце, морской бриз, болотный туман и счастливые воспоминания об этом лете. Если ты не хочешь делать украшение именно для волос, можно будет создать браслет или ожерелье. В процессе создания уникального украшения можно будет выпить чашечку чая, послушать музыку, поболтать о всяком с мастерицей и другими участниками или просто посидеть в тишине — как будет комфортно.