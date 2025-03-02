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Создаём брелок

Дом Липы
Проспект Мира, 52с3

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе сделаешь ироничный брелок «Тюльпаш», который станет милым акцентом на сумку или ключи. Освоишь технику пришивания бисером, научишься обметывать готовое изделие из которого в дальнейшем можно сделать брошь, подвеску или брелок. Подойдет любой уровень подготовки. Продолжительность 4 часа.

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