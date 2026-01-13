Современные эгалитарные охотники-собиратели
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Лекция антрополога, канд. культ. Тимура Рафиева В условиях кризиса доминирующей иерархической модели современной цивилизации внимание исследователей всё чаще привлекает опыт простых и крайне немногочисленных эгалитарных или, иначе, анархических обществ охотников-собирателей. Принятые среди них отношения равноправия порой воспринимаются как «утраченный рай». Вряд ли это до конца верно, но в своих жизненных стратегиях они действительно делают ставку на: — Равный доступ к материальным и духовным благам своей культуры; — Эффективное пресечение попыток лидеров добиться реальной власти; — Воспитание детей через внушение четких моральных норм индивидуальной автономии и кооперации; — Осознанный отказ от гордости и насилия. Всё это делает их сообщества альтернативой социальному мейнстриму. Вход за донат. Вкусное к чаю приветствуется. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи