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Современные эгалитарные охотники-собиратели

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Лекция антрополога, канд. культ. Тимура Рафиева В условиях кризиса доминирующей иерархической модели современной цивилизации внимание исследователей всё чаще привлекает опыт простых и крайне немногочисленных эгалитарных или, иначе, анархических обществ охотников-собирателей. Принятые среди них отношения равноправия порой воспринимаются как «утраченный рай». Вряд ли это до конца верно, но в своих жизненных стратегиях они действительно делают ставку на: — Равный доступ к материальным и духовным благам своей культуры; — Эффективное пресечение попыток лидеров добиться реальной власти; — Воспитание детей через внушение четких моральных норм индивидуальной автономии и кооперации; — Осознанный отказ от гордости и насилия. Всё это делает их сообщества альтернативой социальному мейнстриму. Вход за донат. Вкусное к чаю приветствуется. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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