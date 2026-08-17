Русская кухня в новом прочтении. На этом мастер-классе классические русские блюда получают современное ресторанное прочтение. Разберёшь техники, которые помогают добиваться яркого вкуса, выразительных текстур и ресторанной подачи. На примере трёх рецептов тебе покажут, как гастрономические приёмы раскрывают потенциал локальных продуктов — сохраняя их вкус, но меняя представление о том, какой может быть русская кухня. В меню: — слоёный блин с говяжьим языком в сливочном соусе с хреном и хрустящей редиской — щучьи котлеты с воздушным пюре из запеченного картофеля — печёные яблоки с кремом из ряженки, солёной карамелью и хрустящей вафлей Как всё происходит: — 3 часа кулинарной практики под руководством опытного шеф-повара — индивидуальное рабочее место с профессиональным оборудованием — дружественная и мотивирующая атмосфера — помощь и внимание ассистента на протяжении всего мастер-класса — приготовленные блюда, которые сможешь забрать с собой.